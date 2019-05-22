من الحذاء لـ ميلك شيك.. كف المعارضة يعلم على جبين السياسيين..فيديو وصور

الوصول إلى منصب سياسي ليس بالأمر الهين، سواء في رحلة الوصول أو المشكلات التي تلقى على عاتق المسئول أو ما ستكلفه آراؤه وسياساته، ففي كل الأحوال ستظل ردود فعل الشعوب على ما يرتكبه المسئولون غير متوقع إطلاقًا، وكثير من الحوادث شاهدة على ذلك.



نال "نايجل فاراج" زعيم حزب "بريكست" البريطاني ثمن سياساته وتأييده لخروج "بريطانيا" من الاتحاد الأوروبي، كوب من "الميلك شيك"، ألقاه عليه أحد المواطنين في الشارع، أثناء توجه "فاراج" إلى حملة حزبه الانتخابية في مدينة "نيوكاسل".



وعندما أظهر السيناتور الأسترالي "فريزر أنينج" عنصريته أمام شاشات التليفزيون في تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي وقع على مسجد "نيوزيلندا" في مارس الماضي، بقوله" "السبب الحقيقي في حادث نيوزيلندا كان برنامج الهجرة الذي سمح للمتعصبين المسلمين بالهجرة إلى نيوزيلندا".



أثار هذا التعليق غضب الكثيرون ولكن لم يتحمله شاب أسترالي وقرر ان يعاقب السيناتور بكسر البيض على رأسه، أثناء تسجيله حوارا مع إحدى القنوات.







حتى من وصلوا إلى كرسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لم يسلموا من غضب الجماهير، وحادثة الحذاء التي ألقاها الصحفي العراقي "منتظر الزيدي" على الرئيس الأمريكي الأسبق "جورج بوش" الأبن، خلال مؤتمر صحفي الذي عقد في بغداد عام 2008، مازال مشاهدها حاضرًا لن يمحى، سجل بها الزيدي احتجاجه على الاحتلال الأمريكي للعراق.







ولم يكن حذاء الزيدي هو الوحيد الذي وصل إلى المسئولون، الأمريكيون ففي عام 2016 ألقت سيدة حذائها في وجه وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" وذلك خلال مؤتمر في لاس فيغاس، بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.







كما نال "أحمدي نجاد" من الضرب جانبًا، ففي مصر وأمام جامع الحسين، قام شاب سوري برفع حذائه لضرب الرئيس الإيراني آنذاك، ولكن الحراس الخاص بنجاد أنقذه في اللحظات الأخيرة من تلك الضربة.



