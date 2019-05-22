كيف سخر دبلوماسي صيني من ترامب؟..هواوي ستقطع أبل إلى أجزاء

يظهر إن الحرب التجارية، الأمريكية على أشدها والتي أضافت فيها إلى قائمتها السوداء شركة هواوي، والتي منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة جوجل من التعامل معها، وفق مزاعم تورطها في التجسس على أمريكا، وفق ما ذكرت صحيفة ذا سيدني مورنينج هيرالد.





وفي الأزمة، أطلق أحد الدبلوماسيين الصينين فكاهة يسخر فيها من قرار ترامب بطريقته، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين.





قام تشاو ليجيان ، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة الصينية في إسلام أباد، بنشر تغريدة على حسابه على تويتر، تضمنت صورة لتفاحة مقطعة على شكل شعار شركة هواوي.



