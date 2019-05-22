بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم..5 أطعمة ابتعد عنها مع ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغدًا، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا شديدا،لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها و عدم تناولها مع هذه الموجه الحارة.



بعض الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها مع ارتفاع درجات الحرارة :



1-الشاي والقهوة:

يساعدان على سخونة الجسم، فمن الأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان.



2-التوابل:

يجب الابتعاد عن تناول الفلفل الحار و البهارات في الطعام لانها تعمل علي تدفئة الجسم.



3-الايس كريم:

يزيد من حرارة الجسم.



4-المشويات:

تزيد من درجة حرارة الجسم خاصةً في فصل الصيف و تعوق الجهاز الهضمي.



5-الأسماك و البيض:

يزيد من درجة حرارة الجسم و يعمل علي الشعور بالاسهال.