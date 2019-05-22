ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

بعد تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم..5 أطعمة ابتعد عنها مع ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
حذرت الأرصاد الجوية من طقس اليوم وغدًا، حيث تشهد درجات الحرارة ارتفاعا شديدا،لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"صدي البلد" بعض الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها و عدم تناولها مع هذه الموجه الحارة.

بعض الاطعمة التي يجب الابتعاد عنها مع ارتفاع درجات الحرارة :

1-الشاي والقهوة:
يساعدان على سخونة الجسم، فمن الأفضل الابتعاد عنها قدر الإمكان.

2-التوابل:
يجب الابتعاد عن تناول الفلفل الحار و البهارات في الطعام لانها تعمل علي تدفئة الجسم.

3-الايس كريم:
يزيد من حرارة الجسم.

4-المشويات:
تزيد من درجة حرارة الجسم خاصةً في فصل الصيف و تعوق الجهاز الهضمي.

5-الأسماك و البيض:
يزيد من درجة حرارة الجسم و يعمل علي الشعور بالاسهال.

ترشيحاتنا

جردوه من ملابسه والـ كاميرات فضحته.. عاطل اختطف طفلة من الصف والأهالى لقنوه علقة موت.. صور

شاهد.. لحظة سقوط وتحطم كأس الدوري الإنجليزي المزيف

حاولت شن هجوم إرهابي في مصر.. أصغر داعشية كويتية تنجو من العقاب

دهسها لودر.. عروس شبرا الخيمة تودع أهلها بابتسامة.. والأهالي: بميت راجل

أول تعليق من هازارد بعد انضمامه لـ دورتموند

13 نصيحة علشان بيتك وعربيتك ميولعوش بسبب ارتفاع درجات الحرارة

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان