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توك شو

شاهد.. صيني يلهب مشاعر شعبه بأغنية عن الحرب التجارية مع أمريكا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:53 م
مطرب صينى - أرشيفية
مطرب صينى - أرشيفية
شيرين عادل
استطاع مواطن صيني يدعي تشاو استغلال الحرب التجارية الأمريكية والتي تستهدف الصين واقتصادها وشركاتها الكبرى، لصالحه نوعًا ما بغير قصد .

وأشارت وكالة ايرو نيوز، إلى أن الحرب التجارية على بلاده يبدو أنا أثارت الحمية الوطنية لدى تشاو ما جعله يؤلف أغنية جديدة بعنوان "الحرب التجارية"، وغناها أحد أصدقائه، على لحن من فيلم أنتج عام 1960 اسمه "حرب الأنفاق" ويحكي عن مواطنين صينيين يقاتلون ضد الغزو الياباني في عام 1941.

وأوضحت الوكالة، أنه بسبب الأغنية اكتسب شاو شهرة واسعة وقفز عدد متابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي من نحو ألف متابع إلى أكثر من 200 ألف بعد إصدار الأغنية الأسبوع الماضي، كما تمت مشاركة الأغنية على حسابات ومواقع ذات متابعة كبيرة.

يقول شاو إن إنتاج الأغنية كلفه حوالي 1600 يوان (231.91 دولار)، بما في ذلك أجرة المغني وكذلك المنتج الذي أرفق الأغنية بشريط فيديو تظهر فيه قبضة كبيرة مع تأثير انفجار جنبًا إلى جنب مع كلمات الأغنية.

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