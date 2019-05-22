ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

أهالى أسوان يلجأون لنهر النيل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:54 م
أهالى أسوان يلجئون
أهالى أسوان يلجئون لنهر النيل
شاذلى عبد الفتاح
تشهد محافظة أسوان اليوم الأربعاء، إرتفاعًا فى درجات الحرارة والذى يصل إلى 44 درجة .

وأشار عدد من أهالى أسوان بأن إرتفاع درجات الحرارة يجعل الكثيرين يتجنبون النزول إلى الشارع وخاصة فى رمضان المعظم ولحظات الصيام تحسبًا للإصابة بضربة الشمس أو غير ذلك ، ولهذا فمعظم المواطنين يحرصوا على قضاء احتياجاتهم المنزلية والأسرية خلال الفترة المسائية عقب حدوث إنخفاض فى درجات الحرارة .

فيما أوضح على ياسين - طالب بكلية الآداب بأن هناك كثير من الشباب وأيضًا الأسر التى أنتهى أبناؤها من أداء إمتحانات نهاية العام الدراسى للمرحلة الإبتدائية والإعدادية يحرصون للخروج من دائرة إرتفاع درجات الحرارة بالتوجه إلى النيل والحدائق العامة للقضاء على حدة الحرارة المرتفعة ، ومن أبرز هذه الأماكن منطقة الشلال التى تضم منطقة مشهورة معروفة " بجبل شيشة " للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والسباحة فى مياه النيل .

كما يحرص البعض فى هذه الأجواء للذهاب إلى الحدائق مثل حديقتى النباتات التاريخية ، وأيضًا حديقة فريال التاريخية لأن هذه الحدائق مطلة مباشرة على نهر النيل .

ترشيحاتنا

تراجع جديد في أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 22-5-2019

صنع ثروته من البترول.. الكشف عن أغنى رجل في التاريخ

تعليق جديد من الحكومة الصينية على أزمة هواوي

التعليم تقرر تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الدولار يتراجع 10 قروش جديدة.. ويسجل 16.89 جنيه

علي جمعة يكشف حكم صيام تارك الصلاة.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان