أهالى أسوان يلجأون لنهر النيل لتجنب ارتفاع درجات الحرارة

تشهد محافظة أسوان اليوم الأربعاء، إرتفاعًا فى درجات الحرارة والذى يصل إلى 44 درجة .



وأشار عدد من أهالى أسوان بأن إرتفاع درجات الحرارة يجعل الكثيرين يتجنبون النزول إلى الشارع وخاصة فى رمضان المعظم ولحظات الصيام تحسبًا للإصابة بضربة الشمس أو غير ذلك ، ولهذا فمعظم المواطنين يحرصوا على قضاء احتياجاتهم المنزلية والأسرية خلال الفترة المسائية عقب حدوث إنخفاض فى درجات الحرارة .



فيما أوضح على ياسين - طالب بكلية الآداب بأن هناك كثير من الشباب وأيضًا الأسر التى أنتهى أبناؤها من أداء إمتحانات نهاية العام الدراسى للمرحلة الإبتدائية والإعدادية يحرصون للخروج من دائرة إرتفاع درجات الحرارة بالتوجه إلى النيل والحدائق العامة للقضاء على حدة الحرارة المرتفعة ، ومن أبرز هذه الأماكن منطقة الشلال التى تضم منطقة مشهورة معروفة " بجبل شيشة " للإستمتاع بالطبيعة الخلابة والسباحة فى مياه النيل .



كما يحرص البعض فى هذه الأجواء للذهاب إلى الحدائق مثل حديقتى النباتات التاريخية ، وأيضًا حديقة فريال التاريخية لأن هذه الحدائق مطلة مباشرة على نهر النيل .