القمامة تحتل أم بيومي في شبرا.. والأهالي: الحي خارج الخدمة.. فيديو

يعانى أهالى منطقة أم بيومى بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، من تجمعات القمامة وغرق عدد من الشوارع فى الصرف الصحي والطرق غير الممهدة.





رصدت عدسة "صدي البلد "معاناة ومشاكل أهالي أم بيومي في حي شبرا الخيمة، وماتأثيرها عليها في حياتهم.





في البداية قال علي سيد أحد سكان شبرا الخيمة إن المواطنين يقومون بإلقاء القمامة علي الأرض وكانت سببا في خلق الكثير من الأمراض والأضرار علي صحتنا.





وأضاف محمد عطية: طفح بنا الكيل من إسلوب اللامبالاة الذي يتبعه حي شبرا الخيمة في معالجة المشكلات المزمنة داخل الحي.





وأضاف إسحاق محروس أننا أقل الأحياء في مستوى النظافة وفي وجود طرق وصيانة وعدم نظام مرورى.





وطالب ياسر أشرف بمتابعة مشكلة انقطاع المياه وصيانة الخزانات وفلاتر المياة لتعمل بديلا عن المياه حال انقطاعها علي مدار 24 ساعة.





وتابع محمد خلف إن أهالي المنطقة يعانون من ضعف الصرف الصحى أسبوعيا وعدم متابعة الأمر إلا بعد وقت طويل من المشكلة.





وناشد الأهالى التدخل لحل الأزمة ورفع القمامة.



