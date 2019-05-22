150 من رواد الأعمال بدول الجوار الأوروبي يضعون الأولويات لدفع النمو وفرص العمل.. جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحسين مستويات خلق فرص العمل.. وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص

مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار :

الشباب على ضفتي المتوسط يحتاج إلى فرص اقتصادية تمكنهم من بناء مستقبلهم

علينا أن نستمع إلى صوت الذين يوفرون فرص التوظيف للجيل الصاعد

برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار :

الجوار الجنوبي يستفيد بمبلغ 763.9 مليون يورو متاحًا لأكثر من 1500 مشارك وما يقرب من 1200 مشروع

356 مليون يورو موجهة إلى برنامج "إيراسموس بلس" الأوروبي للجوار الجنوبي



عرض في العاصمة البلجيكية بروكسل ما يقرب من 150 رائدًا من رواد الأعمال الشباب والقادة الاقتصاديين من مصر وتونس والأردن والمغرب، والذين يعملون على دفع التغيير الاجتماعي-الاقتصادي من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي أولوياتهم الأكثر إلحاحًا أمام صانعي السياسات في المنطقة وفي الاتحاد الأوروبي؛ للتغلب على العقبات التي تواجه النمو الاقتصادي الأعلى وخلق فرص العمل.



ونظمت المفوضية الأوروبية نسختها الأولى من "EU MED means Business" - لتشكيل مستقبل ريادة الأعمال في الجنوب الأوروبي يومي 21-22 مايو في بروكسل بالتزامن مع فعاليات مماثلة في مدينة تونس (تونس)، والقاهرة (مصر)، وإربد (الأردن)، والرباط (المغرب).



وقدم المشاركون توصيات لصانعي السياسات ثم صوتوا من أجل تحديد أهم أولويات العمل الخاصة بهم الإثنى عشر في مجال الاستثمار،وريادة الأعمال، وخلق فرص العمل. وستستخدم هذه الأولويات في إعداد مقاربات الاتحاد الأوروبي المستقبلية، بينما سيتم أيضًا نقلها إلى صناع القرار في المنطقة من خلال المفوضية الأوروبية والاتحاد من أجل المتوسط كما يمكن تحديثها في المستقبل.



وخصص الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 4.2 مليار يورو من أصل 10.8 مليار يورو - هي قيمة ما تم تخصيصه للمنطقة من خلال الآلية الأوروبية للجوار للفترة 2014- 2020 - للتعاون الاجتماعي والاقتصادي، ويرتفع هذا الرقم قبل نهاية فترة الميزانية الحالية؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى حوالي 50 ٪ من إجمالي المخصصات للجوار الجنوبي بوجه عام.



وقال يوهانس هان؛ مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع: "بعد مناقشات شيقة دارت مع العديد من رواد الأعمال المبدعين والموهوبين بحضور صانعي السياسات والمؤسسات المالية، تلقينا قائمة واضحة من الإجراءات ذات الأولوية، وتعد هذه الإجراءات رسائل هامة ليست فقط لصانعي السياسات في أوروبا ولكنها أيضًا على ذات القدر من الأهمية بالنسبة لصانعي القرار في المنطقة، وسوف نستفيد من نتائج هذا الحدث في تعاملاتنا مع الحكومات وفي الاجتماعات المقبلة للاتحاد من أجل المتوسط".



وأكد المفوض أنه يأمل أن تستمر مناقشة أولويات العمل، قائلًا: "خلال فترة عملي كمفوض، عملت على وضع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في قلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجواره. ويعد تحسين الفرص للأعمال ورواد الأعمال سيناريو مفيدًا لجميع الأطراف حيث يحتاج الشباب على ضفتي المتوسط إلى فرص اقتصادية تمكنهم من بناء مستقبلهم، وعلينا أن نعمل معًا ونستمع إلى صوت أولئك الذين يخلقون فرص التوظيف للجيل الصاعد".



وركزت الفعالية على كيفية جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتحسين مستويات خلق فرص العمل، وإطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص، ولا سيما المؤسسات الأصغر حجمًا، التي توفر أغلب الوظائف الجديدة والمستدامة، ودعم وتحفيز مواهب ومهارات الشباب وروح المبادرة والابتكار للحد من المستويات العالية للبطالة بين الشباب.



ويوفر تعاون الاتحاد الأوروبي مجموعة كبيرة من الأدوات للمساعدة في خلق فرص اقتصادية مثل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية وبناء البُنى التحتية لرفع العقبات أمام الاستثمار وخلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا، وتوفير دورات تدريبية وتثقيفية حول بناء القدرات والرقمنة للهيئات ورواد الأعمال، إيجاد قنوات إقراض مناسبة ومتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للوصول الأفضل للتمويل، وتعزيز التعليم والتدريب المهني الجيد والمتخصص لتزويد الأشخاص بالكفاءات اللازمة؛ لتلبية الاحتياجات المحددة لسوق العمل والشركات.



ويُستكمل ذلك على سبيل المثال من خلال التمويل المتاح في إطار خطة الاتحاد الأوروبي للاستثمار الخارجي ومنصة الاستثمار للجوار لتسهيل الوصول إلى التمويل وتحديث البنية التحتية المهمة في مجال النقل والطاقة. وعلاوة على ذلك تم توجيه 356 مليون يورو عبر الآلية الأوروبية للجوار إلى برنامج"إيراسموس بلس" الأوروبي للجوار الجنوبي (2014-2020).



وفي إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار "هورايزون 2020" يستفيد الجوار الجنوبي من إجمالي مبلغ 763.9 مليون يورو متاحًا لأكثر من 1500 مشارك وما يقرب من 1200 مشروع.