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رياضة

مدرب ريال مدريد السابق: مبابي ونيمار لا يصلحان للملكي

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:51 م
مبابي ونيمار
مبابي ونيمار
حسن العمدة
أكد فيسنتي ديل بوسكي، مدرب إسبانيا وريال مدريد الأسبق، أنه من الصعب تغيير وضع ريال مدريد، بعد أن مر عليه ثلاثة مدربين خلال عام وهو الأمر الأسوأ.

وقال ديل بوسكي في تصريحات صحفية، إن 2019 شهد أوضاعا يصعب تغييرها لأنه عاش هذه التجربة بنفسه خلال مسيرته.

وعلق ديل بوسكي على تصريحات الويلزي جاريث بيل بأن اللاعبين مثل الروبوت، قائلًا: "في عالم كرة القدم يجب أن يكون هناك انضباط وعلى الجميع القبول به".

وعن نهائي الكأس الذي يقام السبت بين برشلونة وفالنسيا، قال إنها "مباراة غير محسومة ومتكافئة لأن فالنسيا حقق نتائج جيدة وبرشلونة في حالة صدمة من الخروج من التشامبيونز".

وعن مفاجآت هذا الموسم، أشاد بالعام "المذهل" لكل من خيتافي وإيبار اللذين صارعا حتى النهاية على المركز الخامس.

وأشاد بأداء المدربين بيب جوارديولا ورافائيل بنيتيز في الخارج ودور مدربي خيتافي بوردالاس، وإشبيلية بابلو ماتشين هذا الموسم.

وأشار إلى اسمين كبيرين يترددان في سوق الانتقالات الشتوية، وهما نيمار وكيليان مبابي، لكنه اعتبر أنه لا يوجد "الكثير من اللاعبين الكبار أفضل من الموجودين في ريال مدريد وبرشلونة"، ورغم الموسم السيئ للفريق الملكي، فإن "لديه فريق رائع".

وأبدى تأييده لاستخدام تقنية التحكيم بالفيديو لأنها "وسيلة ضرورية لكل يكون هناك عدل" وأبرز أنها ستتحسن و"دائما ما سيكون من الصعب أن يتقبل الجميع قراراتها"

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