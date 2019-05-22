مع موجة الحر.. إزاي تحمي طفلك؟

مع ارتفاع درجات الحرارة و تحذير الارصاد من موجة الحر اليوم و غدًا، تتأثر الاطفال حديثي الولادة حتي الـ10 سنوات، بشدة ارتفاع درجة حرارة الجو والتي قد تصل إلى 40 درجة مئوية، ولا تعرف الأمهات كيفية التعامل مع أطفالهم لتجنبهم الإصابة بالجفاف وضربات الشمس.



لذلك نقدم لكي في هذا التقرير بعض النصائح و الوقاية التي يمكنك اتباعها مع طفلك للحفاظ عليه من ارتفاع درجات الحرارة:



1- ارضاع الطفل كثيرًا لحمايته من الجفاف.

2- استحمام الطفل بمياه باردة وتخفيف الملابس له.

3- يجب على الأمهات شرب مياه بكميات كثيرة، وتناول كوب ماء لكل مرة يرضع فيها.

4- الجلوس فى مكان توجد به تهوية جيدة، لتجنب الإصابة بالإنفلونزا.

5- يجب غسل اليدين، واستخدام المناديل عند العطس حتى لا يتم انتشار الجراثيم.

6- قومى بوضع كريم واقعى للشمس للحفاظ على بشرتهم

7-حافظى على إعطائهم عصائر طبيعية بعيدًا عن أى عصائر معلبة



