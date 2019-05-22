ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أتلتيكو مدريد ينافس ليفربول وتشيلسي علي ضم موهبه إياكس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:45 م
نيريس
نيريس
حسن العمدة
دخل نجم أياكس أمستردام الهولندي، ضمن اهتمامات الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، وفقًا لتقرير صحفي إنجليزي.

ويتعلق الأمر بالمهاجم البرازيلي، ديفيد نيريس، الذي قالت عنه صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، إن أتلتيكو مدريد سيجد منافسة على ضمه، من قبل ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

ويتطلع سيميوني لتعزيز تشكيلة الأتليتي، ببعض العناصر القوية، بعد تأكد مغادرة لوكاس هيرنانديز، ودييجو جودين، وأنطوان جريزمان، هذا الصيف.

وفي هذا الصدد، تقول بعض التقارير الواردة من إسبانيا، إن مسؤولي أتلتيكو حددوا نيريس كهدف أول لهم، في الميركاتو الصيفي، رغم أنهم يعلمون أنه سيأتي بثمن باهظ، بعد موسمه الجيد مع أياكس.

وقد سجل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، والذي دخل ضمن قائمة البرازيل لبطولة كوبا أميركا، 12 هدفًا وصنع 15 آخرين، خلال 50 مباراة مع أياكس هذا الموسم.

ترشيحاتنا

جردوه من ملابسه والـ كاميرات فضحته.. عاطل اختطف طفلة من الصف والأهالى لقنوه علقة موت.. صور

العظمى بالقاهرة 45 درجة.. الأرصاد: الخميس ذروة الموجة الحارة.. فيديو

مرتضى منصور يستقبل بعثة نهضة بركان في المطار بالورود

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22-5-2019 والقنوات الناقلة

علي جمعة يكشف حكم صيام تارك الصلاة.. فيديو

تعليق جديد من الحكومة الصينية على أزمة هواوي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور

فريق Once Upon a Time in Hollywood في جلسة تصوير بمهرجان كان