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رياضة

تنافس قوي بين آرسنال وتوتنهام عن ضم نجم روما

الأربعاء 22/مايو/2019 - 04:56 م
جينكيز أوندير
جينكيز أوندير
حسن العمدة
أبدى ناديا آرسنال وتوتنهام الإنجليزيان، اهتمامهما بنجم روما الإيطالي، من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتعلق الأمر بالجناح التركي المتألق، جينكيز أوندير (21 عاما)، الذي قال عنه موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، إنه يعتبر هدفًا مهمًا لناديي لندن، في ظل صغر سنه، وتألقه مع روما.

ومن المعتقد أن أوندير نفسه، يريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يصعب على روما مهمة الاحتفاظ به، إذا قدم آرسنال أو توتنهام عرضا مغريا.

وخاض أوندير 25 مباراة بقميص روما، هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف، وصنع 7 أخرى.

ويحتل روما المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 63 نقطة.

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