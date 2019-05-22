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رياضة

طلعت يوسف: مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة 10 أيام فقط

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:00 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
حسن العمدة
أكد طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندري أن وجوده على رأس القيادة الفنية لـ سيد البلد تكليف لا يمكن رفضه رغم صعوبة موقف الفريق.

وقال طلعت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « مهمتي مع الاتحاد مؤقتة لمدة عشرة أيام وسأرحل عن الفريق بعد انتهاء مباراة سموحة في الجولة الأخيرة للدوري ولن استمر مع الفريق الموسم المقبل»

وأضاف: « غدا سأحسم الجهاز المعاون لي في الاتحاد وأفراد الجهاز المعاون سيكونون من أبناء النادي».

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