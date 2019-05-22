الأمم المتحدة: السعودية والإمارات قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة اليمن

أعلنت الأمم المتحدة، أن السعودية والإمارات قدمتا 300 مليون دولار لمساعدة اليمن.

وهددت الأمم المتحدة - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - بتعليق برامج الإغاثة في مناطق يمنية إذا ثبت سرقة المساعدات.

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد هدد بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرة الحوثيين؛ بسبب مخاوف من وقوع اختلاسات وعدم إيصال المساعدات لأصحابها.