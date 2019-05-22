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تعليم

امتحانات الدبلومات الفنية.. لا شكاوى من صعوبة الأسئلة اليوم

الأربعاء 22/مايو/2019 - 05:02 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
ياســـمين بدوي
أعلنت غرفة العمليات المركزية المختصة بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية ، أنها لم تتلقى اليوم أي شكاوى خاصة بصعوبة الامتحانات أو وجود أخطاء مطبعية فى الورقة الامتحانية.

وكان قد استأنف صباح اليوم طلاب شهادة الدبلومات الفنية لليوم الرابع بالمدارس الفنية الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2018/2019.

وقد صدر رسميًا قرارًا بتأجيل امتحانات شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018/2019، والمقرر عقدها غدًا الخميس 23 مايو 2019 إلى يوم السبت الموافق 1 يونيو 2019.

وأكد المسئولون أن التأجيل للمواد المقرر امتحانها غدًا فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجداول المعلنة مسبقًا ، وجاء هذا القرار نظرًا لارتفاع درجات الحرارة غدًا الخميس 23 مايو 2019.

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