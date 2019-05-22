رمضان في الغربة.. المحشي والبط حاضران في إفطار المصريين بأوروبا ومشاركة من الكنيسة في إعداد مأدبة رمضانية للوحدة الوطنية

كشري ومحشي.. الجاليات العربية على مائدة إفطار بيت العائلة المصرية في ألمانيا

حفل إفطار للجالية المصرية والعربية بولاية نيويورك الأمريكية

الكنيسة القبطية المصرية برومانيا تقيم مأدبة إفطار الوحدة الوطنية.. صور





طقوس وأجواء رمضانية شهدها بيت العائلة المصرية فى ألمانيا وسط تجمع ولقاء الأحبة من مسلمين وأقباط للإفطار الرمضانى فى العاصمة الألمانية برلبن.





وقال علاء ثابت: وجهنا الدعوة إلى الجاليات العربية وأصدقائنا الألمان للتعرف على الطقوس الرمضانية وتواجد العائلات المصرية مع أطفالهم سيعطى البهجة والسرور ووجود الجيل الثانى من أبناء مصر فى الخارج.





وأضاف أن هذا التجمع أمر ايجابى لكى يتعلموا معنى الانتماء ومن الأكلات المصرية على مائدة الإفطار الكشرى والمحشى والكفتة والحلويات قطايف وكنافة البقلاوة والعصائر والعرقسوس والخشاف.





وفي مدينة نيويورك أقام العالم الإسلامي الدكتور احمد دويدار ورئيس المركز الإسلامي والمعروف بمسجد عثمان بن عفان مأدبة إفطار رمضاني.





ورحب العالم الإسلامي بالحضور وألقى كلمة أكد فيها على رسالة حب ومحبة للجميع متمنيا أن يكون هذا الإفطار متكررا في كل المحافل.





وحضر السفير ممتاز هشام النقيب قنصل مصر العام بنيويورك والوزير المفوض هاني ناجي نائب القنصل العام والمستشار احمد رحمي مسئول الجاليه المصرية بنيويورك، والدبلوماسيين عمرو محيي وإسلام جوهر.





ولبي وفد كنائسي رفيع المستوي الدعوة بحضور الانبا ديفييد اسقف نيويورك ونيولنجلند و توابعها والقمس موسيس بغدادي راعي ماري مرقس بالمقر البابوي والقص بولس راعي كنيسة ماري مينا والبابا كلولس وساميه شكري والدكتور مكرم شكري، والإعلامي محمد شردي وخالد الغراب مدير عام فرع البنك الأهلي بنيويورك.





ولاقت الدعوة الترحيب من جميع المصريين مسلمون ومسيحيون في رسالة حب واضحة ورغبة شديدة في مشاركة أبناء الوطن لبعضهم البعض.





كما حضر عدد كبير من قيادات الجالية بينهم عادل عجيب وجاكلين سعد ووفد من الهيئة القبطية الأمريكية وكان من بين الحضور ماجد نور ونجلته ممثلا لحزب الوفد المصري، وحضر النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب الذي تصادف وجوده في نيويورك.





وقدمت مجموعة نيو ايجيبت بنيويورك والنادي النسائي المصري الدولي و النادي الثقافي المصري الأمريكي والعديد من المنظمات المصرية الموجودة بالولايات المتحدة الشكر للدكتور احمد دويدار على الدعوة الكريمة متمنين للشعب المصري رمضانا مباركًا.





وحضر وفد رفيع المستوى من شرطة نيويورك ضم الوفد المحقق محمد أمين وعدد من ضباط شرطة نيويورك لتهنئة الجالية المصرية بالشهر الكريم.





ووسط أجواء تسودها البهجة والسعادة اجتمعت الجالية المصرية برومانيا على حفل افطار اقامته الكنيسة القبطية الارثوذكسية المصرية برومانيا بدعوة من الاب مينا تكلا راعى الكنيسة تأكيدا على التسامح الدينى وروح المحبة.





واستقبل الأب مينا ورجال الكنيسة لإخوانهم من المدعوين المصريين وكان على رأس المدعوين السفير صلاح عبدالصادق سفير جمهورية مصر العربية في رومانيا وملدوفيا وحرمه الذى حرص على الحضور وتعاونه مع الجالية المصرية كما حصر العقيد أركان حرب فهمى انور ملحق الدفاع المصرى برومانيا وحرمة والمستشار شريف ندا وحرمة والقنصل المستشارة داليا طنطاوى ورموز الجالية المصرية في رومانيا منهم د. احمد ابراهيم ود. محمد الأمير ود. محمود على ورموز الدين وعدد من الطلبة الدارسين برومانيا.



