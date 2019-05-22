مصرع 3 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي في أسوان

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اختناقا أثناء تطهير بالوعة صرف صحي ناحية قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، فيما نجا شخص آخر إثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحي .





وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص إثر قيامهم بتطهير "بالوعة" صرف صحي ناحية قرية المنشية الجديدة بكوم أمبو .



