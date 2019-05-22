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حوادث

مصرع 3 أشخاص داخل بالوعة صرف صحي في أسوان

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:20 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
أ ش أ
لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، اختناقا أثناء تطهير بالوعة صرف صحي ناحية قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو بأسوان، فيما نجا شخص آخر إثر استنشاقهم كمية كبيرة من الغازات المنبعثة من الصرف الصحي .

وكانت مديرية أمن أسوان قد تلقت إخطارا من العميد مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بمصرع وإصابة عدد من الأشخاص إثر قيامهم بتطهير "بالوعة" صرف صحي ناحية قرية المنشية الجديدة بكوم أمبو .

ودلت التحريات أن 4 أشخاص نزلوا - تباعا - إلى البالوعة لتطهيرها؛ ما أسفر عن مصرع الأول والثاني والثالث، فيما تم إنقاذ الرابع بعد إصابته باختناقات من انبعاثات غاز الصرف الصحي، تم انتشال الجثث الثلاث ونقلها إلى مشرحة كوم أمبو، وتم نقل المصاب الوحيد إلى مستشفى كوم أمبو لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق .

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