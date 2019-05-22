ننشر أسماء طالبات صيدلة الأزهر المحرومات من دخول الامتحان بسبب الغياب

أعلنت كلية الصيدلة للبنات بجامعة الأزهر بالقاهرة عن أسماء الطالبات المحرومات من دخول الامتحان في بعض المواد بسبب تاجوز نسبة الغياب المسموح بها.



وأوضحت الكلية، أن الطالبات المحرومات من دخول امتحان مادة الكيمياء العضوية الصيدلية 2، بالفرقة الأولى قسم الكيمياء العضوية، هن: مروة ابراهيم ابراهيم على البربري، وهالة معتمد محمد، وياسمين فخري حافظ.



أما الطالبات المحرومات من دخول امتحان مادة الكينياء التحليلية الصيدلية 1 بالفرقة الأولى، قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، هن: مروة ابراهيم ابراهيم علي البربري، ومي فرج غازي، وهالة معتمد محمد خيري إبراهيم، وياسمين فخري حافظ، وسندس أحمد الإمام عبد المقصود.



أما أسماء الطالبات المحرومات من دخول امتحان مادة الطفيليات، بالفرقة الثانية، بقسم الميكروبولوجي والمناعة، هن: آية عيد زكريا أبو العلا، وإيمان سالم، مختار عبد الرحمن وهبة سيد أحمد سراج.



كما ستحرم الطالبتان، آية عيد زكريا أبو العلا والرميصاء مسعد حسين، بالفرقة الثانية، بقسم الكيمياء العضوية الصيدلية، من دخول امتحان مادة الكيمياء العضوية الصيدلية 4.



كما ستحرم كلا من: أسماء إبراهيم محمود حنفي، وإيمان سالم مختار عبد الرحمن، وهبة سيد سراج، وآية عيد زكريا، من دخول امتحان الكيمياء التحليلية الصيدلية 3 بالفرقة الثانية قسم الكيمياء التحليلية.



وستحرم الطالبة هبة سيد سراج، بالفرقة الثانية قسم العقاقير من دخول مادة عقاقير 2، والطالبة إيمان سالم مختار عبد الرحمن بالفرقة الثانية قسم صيدلانيات من دخول مادة صيدلانيات 2، والطالبة مريم عادل عبد الحميد وبسمة سامح الشبراوي "لائحة قديمة" بالفرقة الثالثة قسم الميكروبولوجي من دخول مادة الميكروبولوجي، وتصميم أدوية وعقاقير 2.



وستحرم كلا من: الطالبة بسمة ماجد بهجت عثمان النقيب، وهند شعبان محمد رمضان، ويارا فرج إبراهيم قاسم، من دخول مادة الكيمياء حيوي 2، والطالبة بسمة ماجد بهجت، من دخول مادة علم الأدوية الإكلينيكي، والطالبات: حسناء محمود جاد الكريم، وأسماء عبد الهادي عبد الرشيد، وهند شعبان محمد رمضان، وبسمة ماجد بهجت، ويارا فرج إبراهيم، من دخول مادة التقنية الحيوية.



كما ستحرم كلا من: الطالبة إسراء بشندي متولي عزوز، وداليا رجب إبراهيم عبد الحميد وشروق حسن عبد الباعث يوسف، من دخول مادة الصيدلة الإكلينيكية.