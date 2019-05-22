مفتي الجمهورية: غزوة بدر حالة فارقة في تاريخ المسلمين.. فيديو

قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن غزوة بدر تعد حالة فارقة فى تاريخ المسلمين لأنها نقلت المسلمين من حالة إلى أخرى، رغم أن المسلمين لم يرغبوا فى القتال فى البداية.



وأضاف «علام» في تصريح له، أن غزوة بدر كانت للدفاع عن النفس بدليل أنها كانت قريبة من المدينة المنورة ولم تكن فى مكان بعيد حتى يفهم أن المسلمين ذهبوا من أجل القتال والاعتداء على الغير، وكان سبب القتال هو اغتصاب أموال المسلمين وبيوتهم فأراد المسلمون أن يعيدوا حقهم، ولم يتمكنوا من ذلك.



وأوضح أن عدد المسلمين كان أقل من قريش فكانوا على الثلث من عددهم، كما أن العدة والعتاد كانت أقل من قريش، وطبق النبى -صلى الله عليه وسلم- فيها نظام المشورة مع أصحابه فى مكان الاستعداد للحرب ليكون أفضل لتهيئة الصحابة للحرب.

