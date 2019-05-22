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أصل الحكاية

صيف مصر اتغير ليه.. الأرصاد الجوية تطمئن المصريين.. وبشرى سارة السبت المقبل

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:03 م
درجات الحرارة - أرشيفية
درجات الحرارة - أرشيفية
ميس رضا
تشهد احوال الطقس فى مصر موجه شديدة الحرارة ربما لم تكن معهودة على طقس مصر الذى يمتاز بالاعتدال صيفا وشتاء.

وتجاوزت درجات الحرارة فى الأيام القليلة المعدل الطبيعى لها فى هذا التوقيت لتكسر حاجز الـ 40 درجة مئوية خصوصا وأنها تتزامن مع شهر الصيام.

ورغم الحرارة المرتفعة التى سجلت 45 درجة اليوم الإ أنها لم تمنع المصريين من الخروج من منازلهم لقضاء احتياجاتهم وعملهم وسط تحذيرات اعلنتها هيئة الأرصاد الجوية.

وعن حدوث تغيير فى فصل الصيف فى مصر، قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس التى تشهدها البلاد حاليا طبيعية تزامنا مع النصف الثانى من شهر الربيع حيث ترتفع فيه درجات الحرارة لمعدلات أعلى من الطبيعى فى فصل الصيف.
وأوضح "عبدالعال"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"،أن نسبة الرطوبة ستقل الأيام المقبلة رغم ارتفاع الحرارة وتخطيها الـ 45 درجة الجمعة المقبلة، لافتاً إلى أن الموجه شديدة الحرارة ستنكسر بدءا من يوم السبت بفارق انخفاض درجات يتراوح مابين 7 إلى 8 درجات مئوية .
ومصح "عبد العال"، المواطنيين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة مع احتساء كميات كبيرة من المياة خلال فترة الإفطار والسحور.

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