افتتاح دورة مستقبل وطن الرمضانية لكرة القدم بكفر الشيخ.. صور

افتتحت فعاليات الدورة الرمضانية فى كرة القدم التى يقيمها حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ على ملاعب قرية شباس الملح أمانة مركز دسوق تحت رعاية المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن والمهندس فوزى الرفاعى أمين عام الحزب بالمحافظة.





ويشارك في الدورة 40 فريقًا من مختلف قرى المركز وتقام مبارياتها من الساعة الثالثة والنصف عصرًا حتى السادسة مساء وتستمر حتى الثانى من يونيو المقبل وتم تخصيص جوائز قيمة لتسليمها للفريق الفائز.





بالإضافة إلى كأس البطولة المهداة من المهندس عادل النجار امين الحزب بالمركز حيث من المقرر أن يحضر المباراة النهائية عدد من المسئولين التنفيذيين وقيادات الحزب بالمحافظة وأعضاء مجلس النواب.





وحضر الافتتاح عادل النجار أمين الحزب بمركز دسوق والكابتن محسن هنداوي نجم طلائع الجيش وسموحة السابق ومحمود البيسى ومفرح عليبة وتامر الشناوى من أمانة مركز دسوق.



