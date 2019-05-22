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محافظات

إزالة 85 عقارًا بمحور الطوارئ.. محور جديد لربط الدائري بـ السلام وجسر السويس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:52 م
إزالة 85 عقار بمحور
إزالة 85 عقار بمحور الطوارئ بالسلام
عبد العزيز جمال
أعلن المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية عن إزالة 44 منزلاً وعشة اليوم و25 عقارًا و16 عشة أمس في إطار استكمال أعمال إزالة المباني بالمناطق العشوائية بمحور الطوارئ بمنطقة السلام.

وقال "صابر" في تصريحات صحفية إنه تم تسكين الأهالي المستحقين بمشروع "أهالينا" بالسلام، فى إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات.

وأوضح نائب المحافظ أن تلك العشش والمباني العشوائية تم تشييدها على أملاك الدولة بدون ترخيص، منوها بأن الإزالة تتم لتنفيذ محور مرورى يربط الطريق الدائرى بالسلام وجسر السويس لخدمة سكان المنطقة، وذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
إزالة 85 عقارًا بمحور الطوارئ.. محور جديد لربط الدائري بـ السلام وجسر السويس
إزالة 85 عقارًا بمحور الطوارئ.. محور جديد لربط الدائري بـ السلام وجسر السويس
إزالة 85 عقارًا بمحور الطوارئ.. محور جديد لربط الدائري بـ السلام وجسر السويس
إزالة 85 عقارًا بمحور الطوارئ.. محور جديد لربط الدائري بـ السلام وجسر السويس

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