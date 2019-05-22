سهرة رمضانية متنوعة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

في الليلة الثامنة من ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب وتستمر حتى ٢٣ رمضان، أقيم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث قدمت فرقة السامر المسرحية عرض مسرحى بعنوان "مقامات مصرية"، تأليف هشام السحار، إخراج حسن الوزير، بطولة جلال العشرى، محمد النبوى، لمياء العبد، دينا مجدى، أحمد فرحات، أشعار محمد الشاعر، تدور أحداث العرض حول الدعوة لعدم الهجرة الغير شرعية وبناء الوطن، ويقدم المؤلف رسائل فى حب الوطن من المشهد المصرى الحالى وذلك من خلال الدراما الغنائية.



وضمن الإهتمام بذوى القدرات الخاصة ودمجهم داخل المجتمع استكمل التمكين الثقافى الورشة الفنية لتشكيل الطين الأسوانى لمجموعة من الأطفال ذوى القدرات مع الأسوياء للدمج بينهم وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة المدرب م. أحمد محمد عبده من مركز الخزف .



أقيمت ورشة مجسمات بورق الكانسون لفانوس رمضان نظمتها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث وذلك فى إطار الأنشطة الفنية، بالإضافة إلى مسابقة أشهر الحيوانات فى القرآن، وأخرى بعنوان حزر فزر، وورشة لعمل ماسكات بالفوم، وحوار مفتوح عن قصص الأنبياء، كما عقدت الإدارة المركزية للشئون الثقافية عدة ورش منها ورشة عمل الحلى والاكسسورات، بالإضافة إلى ورشة كركاتير بحضور عدد كبير من الأطفال، بينما أقيمت ندوة لمناقشة كتاب بعنوان "القصة القصيرة أطياف وألوان" تأليف شوقى بدر، ضمن سلسلة كتابات نقدية، ناقشه سعيد شحاته.