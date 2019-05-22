عزيزه_جلال يتصدر تويتر تزامنا مع إعلان عودتها للغناء

أطلق عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاجا بعنوان # عزيزه_ جلال ، وتصدر "تويتر"تزامنا مع الحوار التى أجرته مع قناة ام بى سى مصر .
وكشفت المطربة المعتزلة عزيزة جلال، قصة مرضها، وأوضحت أنها أصيبت بعد ولادتها بفترة قليلة بـ الحمى، تسببت في إصابتها بالإستجماتيزم في عينها، نتج عنها وجود مشكلة في الإبصار أو على حد وصفها الحول.
وأضافت خلال حوارها على قناة ام بي سي "الحمد لله خرجت من الحمى بحول في عيني، على الرغم من أنني ولدت ولادة طبيعية، ولم أكن أعاني من مشكلة في الإبصار"، مشيرة إلى أنها عانت كثيرًا من الإصابة التي لحقت بها في الإبصار خلال طفولتها، وعندما كانت تنفعل أو تتعصب يذهب نظرها بشكل كبير من عينها اليسرى.