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أخبار العالم

تعرض 43 مواطنا تركيا للتعذيب بينهم أطفال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:36 م
تعذيب مواطنين أتراك
تعذيب مواطنين أتراك
القسم الخارجي
كشف مركز حقوق الإنسان بنقابة المحامين التركية عن تعرض 43 مواطنا كرديا، بينهم أطفال في الثالثة عشرة من عمرهم للتعذيب الشديد من قبل السلطات التركية.

ونشر المركز عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي صورا تظهر افتراش عدد من الأشخاص للأرض وهم مكبلو الأيدي بمكان تبين أنه يخص حديقة قوات الدرك، حيث أشار المركز إلى تجاهل السلطات التركية لقرينة براءة المعتقلين أثناء الاحتجاز، مؤكدا وجود ثلاثة أطفال في الثالثة عشرة من العمر بين المعتقلين.

من جانبها أعلنت نقابة المحامين في المدينة إثباتها آثار تعذيب على 43 شخصا معتقلين في بلدة خلفتي وتقدمها ببلاغ في هذا الصدد، مشيرة إلى فرض السلطات التركية قيودا على لقاءات المحامين بموكليهم بشكل منافٍ للقانون.

وأوضحت نقابة المحامين أن لقاءات بعض المحامين بوكلائهم تتم في مركز الشرطة، مشددة على وجود أدلة مادية على ممارسة قوات الأمن للتعذيب.

والجدير بالذكر أن الأسبوع الماضي شهد اعتقال قوات الأمن التركية لـ43 شخصا في حملة أمنية ببلدة خليفتي بمدينة شانلي أورفة بحجة دعم حزب العمال الكردستاني.

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