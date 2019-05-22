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أخبار العالم

الحكومة اللبنانية تفرض ضريبة على الشيشة..ألف ليرة على النفس

الأربعاء 22/مايو/2019 - 06:35 م
صدى البلد
حسام رضوان
أقرت الحكومة اللبنانية أمس الثلاثاء، مشروع قانون موازنة 2019، بعد طول انتظار، والذي سيجري تقديمه إلى البرلمان من أجل اعتمادها.

وبحسب "العربية.نت"، كانت الشيشة أولى ضحايا الميزانية، حيث قررت الحكومة زيادة ألف ليرة على كل "نفَس نرجيلة".

وأضافت أن هذا القرار جاء رغم محاولة وزير السياحة أوفاديس كيدانيان لإلغائها، وذلك لأسباب مرتبطة بالسياحة.

وتابعت أن القرار تسبب في اندلاع ثورة على السوشيال ميديا، تنتقد الضريبة غير المجدية وغير المبررة، في حين تفشل الحكومة في ردع الفساد.


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