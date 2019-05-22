محافظ الغربية: مساعدات تجاوزت 350 ألف جنيه لقرية ميت حبيب..صور

شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم إنطلاق أعمال مبادرة حياة كريمة بقرية ميت حبيب مركز سمنود والتي تعد خامس قرية تنفذ فيها المبادرة بعد قرى طنبارة وميت الليت ودقرن وكوم على، وذلك ضمن تسع قرى أكثر إحتياجًا تم إختيارهم على مستوى مراكز المحافظة لتنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة.



جاء ذلك خلال الاحتفالية التي حضرها محافظ الغربية بالقرية لتوزيع مساعدات مالية وعينية على أهالى القرية بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية، حيث تجاوزت قيمة أعمال المبادرة بالقرية ٣٥٠ ألف جنيه يستفيد منها ٧٦٦ أسرة وذلك بمشاركة عدد من الجمعيات الأهلية المتمثلة فى الجمعية الشرعية ومؤسسة التكافل وجمعية الأورمان وجمعية بداية وجمعية أولاد عبيد وجمعية الهلال الأحمر وجمعية إبن النفيس وجمعية قلوب أصحاء.



بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري ثم تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم ثم كلمة محافظ الغربية التي قدم خلالها الشكر لكل من شارك فى تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدًا على متابعته لأعمال تنفيذ هذه المبادرة فى جميع قرى المرحلة الأولى منها مما يعود بالنفع على المواطنين البسطاء.



كما أكد على أهمية تنويع وتوزيع العمل الخيرى وعدم اقتصاره على مكان معين أو فئة معينة لتوفير حياة كريمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرا إلى إهتمامه الكبير بالقرى والعزب ونقل كافة الخدمات إليها على غرار الخدمات التى توجد بالمدن من أجل توفير حياة كريمة لمواطني المحافظة كافة.



وخلال الحفل وزع محافظ الغربية مساعدات مالية على ١٥٠ أسرة بقيم تتراوح من ٥٠٠ إلى 1000 جنيه وكذا تسليم جهاز لأربع عرائس بالقرية، كما وزع سلع تموينية ولحوم ودقيق على ٧٠٠ أسرة بالقرية.



وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التى نظمت للكشف بالمجان على أهالى القرية، حيث تضم عيادة الكشف المبكر عن أمراض روماتيزم القلب لأطفال القرية وكذا عيادة الرمد والانف والاذن والحنجرة.



وخلال لقاء محافظ الغربية بمواطنى القرية للوقوف على مشاكلهم الفعلية، حيث وجه وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين.



وأصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالسير فى إجراءات علاج عدد من المواطنين على نفقة الدولة نظرًا لظروفهم الصحية. ووجه وكيل وزارة التضامن الإجتماعى أيضًا ببحث ملفات عدد من المواطنين الذين إشتكوا من عدم صرف معاش تكافل وكرامة.