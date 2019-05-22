توزيع 2600 كرتونة مواد غذائية فى قرى إدفو وكوم أمبو.. صور

قامت جمعية الأورمان ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بالتعاون مع سفارة الدولة بالقاهرة وتحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بتوزيع 2600 كرتونة مواد غذائية على الأسر المتعففة فى قرى المريناب والمويسات مركز إدفو وقرية أحمد مصطفى مركز كوم أمبو شمال أسوان، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم .



وقد أكدت المؤسسة فى بيان لها اليوم أن سلال رمضان يتم توزيعها بواقع 40 ألف سلة فى جميع المحافظات ، وأنه تم توزيع 2600 سلة فى قرى ونجوع محافظة أسوان ، كما أنها نجحت مؤخرًا فى تقديم خدمات خيرية مميزة وممتدة التأثير فى واقع معيشة فئات غير القادرين فى العديد من القرى المصرية ضم هذا النشاط تقديم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر من رؤوس مواشى وأكشاك بقالة وغيرها وذلك للأسر غير القادرة لمساعدتها على تأمين مصدر دخل ثابت بما يتوافق مع البيئة الإجتماعية التى يعيشون فيها كذلك تم إعادة إعمار عشرات المنازل المتهالكة سواء بإعادة بناء المنزل بالكامل أو سقفه وتوصيل الكهرباء والماء النقية له فضلًا عن دعم إحتياجات القرى الأكثر فقرأ من الخدمات العامة بقدر الإمكان .



يذكر أن مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية تأسست في يوليو 2007 وتقوم رؤيتها على تقديم المبادرات الرائدة لخدمة الإنسانية"، وتتركز إستراتيجيتها في مجالي الصحة والتعليم محليًا، إقليميا وعالميًا .



وتتضمن إستراتيجيتها التعليمية دعم مشاريع التعليم المهني في دول المنطقة ، كما تشمل الإحتياجات الصحية المتعلقة بسوء التغذية وحماية الأطفال ورعايتهم ، بجانب توفير المياه الآمنة عالميًا ، بالإضافة إلى دعم المجتمعات الفقيرة والمحتاجة فى توفير البنية التحتية الأساسية مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، ولتنفيذ إستراتيجيتها دخلت المؤسسة في شراكات مع منظمات عالمية تابعة للأمم المتحدة ومنظمات النفع العام حيث وصلت مساعداتها المختلفة حول العالم لأكثر من 87 دولة منذ بداية نشأتها حتى تاريخه .