مؤتمر صحفي لـ طلعت يوسف فى الاتحاد غدا

يعقد مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مؤتمرا صحفيا فى العاشرة مساء غدا الخميس بفرع النادى بسموحة فى وجود طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الكرة .



ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر عرض أسماء الجهاز المعاون ليوسف وكذلك استعدادات الفريق السكندري لمباراة سموحة الأخيرة فى الدورى .



كانت إدارة النادي قد اتفقت مع طلعت يوسف لقيادة الفريق خلفا لحلمى طولان الذى استقال من منصبه في أعقاب الخسارة أمام الجيش باربعة أهداف مقابل لا شيء .



وأعلن يوسف فى تصريحات إذاعية ان مهمتة مع الفريق خلال مباراة سموحه فقط .



ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة .