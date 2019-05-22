ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

مؤتمر صحفي لـ طلعت يوسف فى الاتحاد غدا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 08:00 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
حسن العمدة
يعقد مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مؤتمرا صحفيا فى العاشرة مساء غدا الخميس بفرع النادى بسموحة فى وجود طلعت يوسف المدير الفني الجديد لفريق الكرة .

ومن المتوقع أن يتم خلال المؤتمر عرض أسماء الجهاز المعاون ليوسف وكذلك استعدادات الفريق السكندري لمباراة سموحة الأخيرة فى الدورى .

كانت إدارة النادي قد اتفقت مع طلعت يوسف لقيادة الفريق خلفا لحلمى طولان الذى استقال من منصبه في أعقاب الخسارة أمام الجيش باربعة أهداف مقابل لا شيء .

وأعلن يوسف فى تصريحات إذاعية ان مهمتة مع الفريق خلال مباراة سموحه فقط .

ويحتل زعيم الثغر المركز الخامس عشر فى جدول المسابقة برصيد 35 نقطة .

ترشيحاتنا

في البلاي ستيشن والسيارة..10 استخدامات مبهرة للبلوتوث

صحيفة مغربية لمرتضى منصور: هل اقتنعت الآن؟.. ورئيس الزمالك يرد

قصة أول وقفة لعزيزة جلال أمام الجمهور.. فيديو

عزيزة جلال تحكى لأول مرة قصة مرضها..فيديو

شوبير ينتقد غياب ثلاثي الأهلي والزمالك عن قائمة المنتخب

رد مستشار المفتي على شخص يريد الإفطار في رمضان بسبب الحر.. فيديو

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد هنيدي ومنى زكي ومحمد حماقي يحتفلون بعيد ميلاد زوجة أيمن بهجت قمر.. صور

رومانسية مفرطة بين ويل سميث وزوجته في العرض الخاص لـ علاء الدين.. صور

أول ظهور لـ كيم كارداشيان بعد استقبال طفلها الرابع.. صور