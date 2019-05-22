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تعليم

ملتقى تدريب وتوظيف لطلاب وخريجي الهندسة بالجامعة الألمانية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:59 م
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
كريم عاطف
نظم مكتب التدريب والتوظيف بالجامعة الألمانية بالقاهرة “SCAD Office” الملتقى التدريبى التوظيفي الخاص بطلاب وخريجي برنامجي الهندسة المدنية والمعمارية، والذي يقام للعام الثالث بحرم الجامعة وجاء تحت عنوان "منتدى التصميم والبناء المهني".

وقال الدكتور مصطفى بركة مدير برنامج الهندسة المدنية بالجامعة، أن هذا اللقاء العلمي الذي ضم 14 جهة متخصصة يعد مناخا خصبا يتيح فرص تدريبية وتوظيفية للطلاب لتعريفهم عن كثب على متطلبات سوق العمل واستعراض فرص العمل المطروحة في مجال تخصصهم بالتخطيط والتصميم والإشراف على تشييد المباني.

وأضاف أن برامج هؤلاء الطلاب الدراسية معتمدة مصريًا والمانيًا وأوروبيا ومطابقة لمعايير نظام التعليم الألماني الذي يعتمد على وحدة التعليم والتعلم البحث العلمي في مرحلة ما قبل البكالوريوس بما يتيح توفر الكوادر الهندسية المتخصصة التى تعمل على إنشاء الأبنية الهندسية ذات التصميمات والمواصفات والمقاييس الدولية.

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