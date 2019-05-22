محمد بن زايد وملك الاردن يشهدان محاضرة في طب الأطفال

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين محاضرة "بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية



وكتب مسئول حساب بن زايد، عبر صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‏محمد بن زايد وملك الأردن يحضران في مجلس قصر البطين محاضرة بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية.