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أخبار العالم

محمد بن زايد وملك الاردن يشهدان محاضرة في طب الأطفال

الأربعاء 22/مايو/2019 - 07:39 م
محمد بن زايد وملك
محمد بن زايد وملك الاردن
محمد بدران
شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين محاضرة "بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية

وكتب مسئول حساب بن زايد، عبر صفحة التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "‏‏محمد بن زايد وملك الأردن يحضران في مجلس قصر البطين محاضرة بعنوان "إحداث تغيير شامل في طب الأطفال في العالم"، ألقاها كل من البروفيسور بوبي غاسبر والبروفيسورة مانجو كوريان من كلية لندن الجامعية.
محمد بن زايد وملك الاردن يشهدان محاضرة في طب الأطفال

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