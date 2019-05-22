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مرأة

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:41 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
هاجر هانئ
شاركت الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى"إنستجرام"، بصور جديدة فى أحدث ظهور لها.

أطلت لقاء خلال الصور بإطلالة كلاسيكية لافتة من اختيار الإستايلست إيهاب العادلى، حيث ارتدت فستانا رماديا متوسط الطول وذا أكمام شفافة واتسم التصميم بالبساطة، حيث حمل توقيع المصمم SHERIF NASR، وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عال باللون البيج.

وتزينت لقاء الخميسي ببعض الإكسسوارات البسيطة، فيما اعتمدت على شعرها البنى القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج الجذابة.
بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور
بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور
بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور

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