بوجودكم تكمل لمتنا.. حفل إفطار جماعي بالأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، إقامة حفل إفطار جماعي بعنوان "لمة الأقصر، بوجودكم تكمل لمتنا"، وذلك بساحة ميدان أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، والذي نظمته 30 جمعية خيرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومحافظة الأقصر.

شارك في حضور حفل الإفطار الذي شهد العديد من الأغاني الدينية، وأغاني رمضان المبارك، عمال نظافة، وأطفال أيتام، ومسنين، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من الأقباط بمدينة الأقصر.



