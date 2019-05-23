بوجودكم تكمل لمتنا.. حفل إفطار جماعي بالأقصر.. صور

شهدت محافظة الأقصر، إقامة حفل إفطار جماعي بعنوان "لمة الأقصر، بوجودكم تكمل لمتنا"، وذلك بساحة ميدان أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، والذي نظمته 30 جمعية خيرية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومحافظة الأقصر.
شارك في حضور حفل الإفطار الذي شهد العديد من الأغاني الدينية، وأغاني رمضان المبارك، عمال نظافة، وأطفال أيتام، ومسنين، وعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلين عن المجتمع المدني، وعدد من الأقباط بمدينة الأقصر.
وشهد ميدان أبو الحجاج، انتشار أمني مكثف في محيط الميدان لتأمين حفل الإفطار، وانتشار سيارات إسعاف، كما شهد الميدان مقراً خاصة بالتبرع بالدم ضمن المشاركة المجتمعية لدعم مستشفى الأورمان لعلاج السرطان بالمجان بمدينة طيبة بمحافظة الأقصر.
وكانت قد وفرت جمعيات الأقصر، الوجبات المقرر توزيعها على مائدة الإفطار، فيما قررت جمعيات أخرى توفير المشروبات والعصائر، فيما شاركت إحدى شركات السياحة بحافلتين لنقل اليتامى والعاملين من مسقط رأسهم بمركز الطود جنوب الأقصر، إلى مائدة الإفطار وسط المدينة، وإعادتهم مرة أخرى، فيما تكلفت بقية الجمعيات بتحمل نفقة وتجهيز "الفراشة" الخاصة بحفل الإفطار الجماعي الأول من نوعه بالأقصر.