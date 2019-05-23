ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

فوائد الصيام في ندوة بمكتبة المستقبل.. الجمعة

الخميس 23/مايو/2019 - 02:48 ص
صدى البلد
طارق موسى
أعلن الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة بعنوان "الصيام النفسى" ، تحاضر فيها الدكتورة غادة الخولى ، أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس .

وتتناول الندوة كيف للنفس أن تصوم و كيف لهذا الصيام أن يكون عبادة مستمرة تصل ذروتها في شهر رمضان المعظم فيجازي بها الله جزاء مختلفا ومميزا، وذلك في الرابعة من عصر غد الجمعة.

كما تتناول الصيام وما يخلقه من حالة توازن بين الجسد و النفس وتنظيم العلاقة فيما بينهما و ما بين الروح، وهذا جهاد نفس له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ، ويعقب الندوة حفل إفطار جماعي للحضور .

ترشيحاتنا

البدري: ما حققه بيراميدز إنجاز.. والتكهن ببطل الدوري مستحيل

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

الصراع يشتعل على اللقب.. مباريات الأهلي والزمالك المتبقية في الدوري الممتاز

الدولار أقل من 17 جنيها لأول مرة منذ عامين

ريهام عبد الغفور بمكياج الغرق في زي الشمس.. صور

قائد الحرس الثوري مهددا واشنطن: السفن الحربية الأمريكية تحت سيطرتنا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور