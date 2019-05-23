فوائد الصيام في ندوة بمكتبة المستقبل.. الجمعة

أعلن الدكتور نبيل حلمى، أمين عام جمعية مصر الجديدة عن تنظيم ندوة بعنوان "الصيام النفسى" ، تحاضر فيها الدكتورة غادة الخولى ، أستاذ الطب النفسى بكلية الطب جامعة عين شمس .



وتتناول الندوة كيف للنفس أن تصوم و كيف لهذا الصيام أن يكون عبادة مستمرة تصل ذروتها في شهر رمضان المعظم فيجازي بها الله جزاء مختلفا ومميزا، وذلك في الرابعة من عصر غد الجمعة.



كما تتناول الصيام وما يخلقه من حالة توازن بين الجسد و النفس وتنظيم العلاقة فيما بينهما و ما بين الروح، وهذا جهاد نفس له مكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى ، ويعقب الندوة حفل إفطار جماعي للحضور .