موجز البلد.. السيسي يوجه بالإسراع في تطبيق التحول الرقمي.. ومد تحريك أسعار الكهرباء 8 سنوات

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، مجموعةً من الأخبار المهمة، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.



من بين هذه الأخبار؛ ما وجّه به الرئيس السيسي حول الإسراع بالخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي، لرفع الأداء المالي للدولة وللتيسير على المواطنين، ولصون إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومي، وذلك اتساقًا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل".



ونشر الموقع أيضًا.. قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن الدولة اتخذت قرارًا برفع الدعم عن الكهرباء تدريجيًا طبقًا لخطة مدروسة ومعلنة؛ مؤكدا أنه تم إطالة أمد تحريك أسعار الكهرباء من 5 إلى 8 سنوات لتخفيف الأعباء على المواطنين وفقا لقرارات الرئيس السيسي.