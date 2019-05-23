أوروبا تختار نوابها.. تحذيرات من سيطرة اليمين المتطرف على البرلمان الأوروبي.. والسترات الصفراء تدعو إلى احتجاجات في بروكسل

من الأربعاء إلى الأحد.. انطلاق انتخابات البرلمان الأوروبي

تحذيرات من سيطرة اليمين المتطرف على المجلس الأوروبي

لاعبو كرة القدم يشاركون عبر حملات التوعية.. والسترات الصفراء تدعو إلى احتجاجات

بدأ الأوروبيون، اليوم الأربعاء، ويستمرون حتى الأحد المقبل، التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، وسط ما تتعرض له القارة العجوز من انقسامات وتحديات كبيرة، من خروج بريطانيا مرورا إلى المشاكل الاقتصادية ونهاية إلى سيطرة اليمين المتطرف على مجريات الأمور في العديد من الدول.وقال رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاجاني: "علينا تغيير أوروبا، وجعلها أكثر فاعلية من خلال الاستجابة لشواغل المواطنين والبناء على ما حققناه بالفعل".ويشير المحللون إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات ستكون منخفضة، وبالتالي من الأسهل على الأحزاب الشعبية اليمينية واليسارية المتطرفة أن تركز حملاتها على الناخبين الذين يفضلون هذه الأحزاب.ويعتقد ما يقرب من 43% من الأوروبيين أن صعود الأحزاب الشعبوية يهدد عمل الاتحاد الأوروبي، وفقا لاستطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف".وتوقع الاستطلاع أن تفقد المجموعتان السياسيتان الكبيرتان في البرلمان الأوروبي، وهما حزب الشعب الأوروبي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي، مقاعد عدة، للمرة الأولى في تاريخهما.فيما دعا رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الناخبين الأوروبيين إلى عدم إعطاء أصواتهم لليمين المتطرف عشية انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو.وقال يونكر: "إنه اليوم الذي يمكن استخدامه لتحويل ظهرك إلى اليمين".ويعتقد المحللون أن جونكر يحاول إقناع الناخبين بالتصويت لصالح القوة السياسية الرئيسية للاتحاد الأوروبي ، وهو حزب الشعب الأوروبي الذي يمثله.وحذرت مفوضة العدل بالاتحاد الأوروبي، فيرا جوروفا، من أن مخاطر تعرض الناخبين لحملات تضليل قبل انتخابات البرلمان الأوروبي التي تُجرى هذا الأسبوع، كبيرة جدًا.في حين صرحت جوروفا، وفق ما نقلته وكالة الانباء الألمانية: "الحقيقة، ليس لدينا علم بوجود حملة تضليل كبيرة، لكن لا يعني هذا أنها غير موجودة.. ربما لم يتم اكتشافها".وأضافت جوروفا: "مازال أمامنا عدة أيام.. إنها ليست جنون العظمة –بارانويا- إنه حذر.. ما يهم هو أن نكون مستعدين".وشاركت مجموعة من لاعبي ولاعبات كرة القدم المحترفين في أوروبا في حملة على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان: "هذه المرة سأصوت"، لتوعية مواطني الدول الأعضاء على أهمية المشاركة في الاقتراع القادم ما بين 23 و26 مايو الحالي.وأكد رئيس البرلمان أهمية انخراط شخصيات شهيرة في حملات التوعية، مبينا أن "هذا التحرك يدل على شعور هؤلاء بالفخر للانتماء للاتحاد، ويبعث برسالة قوية حول أهمية حماية مستقبل الاتحاد".وفي أول ظهور واضح لليمين المتطرف، قال حزب "الحزب" الألماني أنه أصدر منشورات كشف فيها أسماء المرشحين في الانتخابات البرلمانية الأوروبية الذين تتطابق ألقابهم مع أسماء المقربين من الزعيم النازي أدولف هتلر وكبار عسكرييه ومسؤولي حزبه، وذلك بهدف التذكير بالعهد النازي وصولًا إلى التحذير من الشعبوية اليمينية التي تجتاح أوروبا، وذلك وفق وكالة يورو نيوز.كما دعت حركة السترات الصفراء في بلجيكا وفرنسا إلى اجتماع حاشد في بروكسل يوم الأحد للتنديد بـ "الديكتاتورية الأوروبية"، ويتوقعون 2000 مشارك على الأقل من الساعة الواحدة بعد الزوال في محطة بروكسل الشمالية، وذلك بالتزامن مع اليوم الأخير من انتخابات البرلمان الأوروبي.