صناعة البرلمان: أسعار السيارات والسلع تتراجع 20%.. والدولار سيصل إلى 12 جنيها

توقع فوزي فتي أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع أسعار السيارات بمعدل 20% في عام 2020، نظرًا لأسباب عديدة، منها تراجع سعر الدولار، واكتفاء مصر الذاتي من الغاز وتعافي قطاع السياحة.



وأضاف "فتي" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن أسعار جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج ستقل بنفس معدل تراجع أسعار السيارات، وهو 20% ، لافتًا إلى أن سعر الدولار سيتراجع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة وسيصل إلى 12 أو 13 جنيها.



وطالب أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، الحكومة بالرقابة الشديدة على الأسواق للقضاء على جشع التجار لضمان خفض هذه الأسعار بالشكل الذي يرضي المواطن ويحقق آماله.



وخسر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 10 قروش جديدة اليوم الأربعاء مسجلا مستوى 16.89 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس.



وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي وبنك مصر والاهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الدولي 16.90 جنيه للشراء و 17 جنيها للبيع.