مشروع قانون البنوك الجديد.. شعبة الصرافة لـ صدى البلد: غير منصف للشركات.. ورفع رأسمال الشركات لـ25 مليون جنيه لا يتناسب مع نشاط السوق

عن مشروع قانون البنوك الجديد.. شعبة الصرافة:

محمد الأبيض: مشروع قانون البنوك الجديد غير منصف

رفع رأسمال الشركات لـ25 مليون جنيه غير واقعي للسوق

لابد من مدة زمنية لتوفيق الأوضاع تصل إلى 3 سنوات

أكد محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع قانون البنوك الجديد الذى يقضي برفع رأس المال الشركات من 5 ملايين الى 25 مليون جنيه غير منصف -على حد وصفه - لافتا الى أن المبلغ المحدد مبالغ فيه.وأضاف الابيض فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" ان مشروع القانون فى حالة اقراره لابد ان يكون هناك مدة زمنية لتوفيق الأوضاع تصل الى 3 سنوات، موضحا أن المبلغ المحدد لرفع رأسمال الشركات غير مناسب لحجم نشاط الشركات فى السوق.ولفت الى ان عدد الشركات العاملة بالسوق فعليا تصل الى نحو 60 شركة فقط ، والباقى متوقف او تم شطبه وكانت تصل إلى 125 شركة، مشيرا الى ان معظم الشركات تعاني ركودا فى حركة التعاملات، خاصة وأن أغلب تعاملات العملات الاجنبية تتم من خلال البنوك منذ بدء قرار التعويم.فيما أكد علي الحريري سكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية أن مشروع قانون البنوك الجديد مجحف للشركات، وغير منصف لها، خاصة فى ظل الظروف الحالية لسوق الصرافة، وأصبحت تعاملات تغيير العملات الأجنبية تتم من خلال البنوك فقط.وتوقع الحريرى فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" حال إصدار القانون رسميا لن تستطيع الشركات رفع رأسمالها للمبلغ المحدد بمشروع القانون، لافتا الى انها ستتجه الشركات إلى الاندماج فيما بينها لزيادة رأس المال.تجدر الاشارة الى انه تم الاعلان عن مشروع قانون البنوك الجديد، الذى يقر رفع رأس المال المدفوع لشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال إلى 25 مليون جنيه كحد أدنى مقارنة بـ 5 ملايين جنيه في القانون الحالي.وكشف مشروع القانون عن أنه يتم تسجيل شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها وفروعها في سجل خاص يعد لهذا الغرض لدى المركزي وذلك بعد أداء رسم مقداره 100 ألف جنيه عن الفرع الرئيسي و50 ألف حنيه عن كل فرع.