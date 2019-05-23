بسبب مستشفى 25 يناير.. ياسمين الخطيب: أتمنى أن يتخذ الأثرياء نجيب ساويرس قدوة

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب بالخطوة التى اتخذها رجل الأعمال نجيب ساويرس لصالح مستشفى "25 يناير" بعد إعلانه انه سيتبرع بمبلغ يوازي المبالغ التي سيتم التبرع بها، حتى يصل للمبلغ المتبقي والمطلوب لتجهيز المستشفى الخيري، المقام بمركز ههيا بالشرقية. وقالت: "لو أن الأثرياء يتخذون من فعل ساويرس أسوة حسنة، ما بقي في مصر فقير".



وكتبت ياسمين الخطيب تغريدة على تويتر "من نحو أسبوع أعلن نجيب ساويرس أنه سيتبرع لـ #مستشفى_٢٥ يناير بما يعادل ما تحصده المستشفى من تبرعات، اليوم وصل المبلغ لـ٥ مليون جنيه، بعد سنوات من التبرعات الضنينة".



