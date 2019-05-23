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برلمان

برلماني يطالب بتعاون جميع الوزارات لتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات

الخميس 23/مايو/2019 - 03:01 ص
حسن السيد عضو لجنة
حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب
حسن رضوان
ثمَّن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في زيادة الاقتصاد القوي للدولة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في تحسين الاقتصاد ووضعه في الاتجاه الصحيح.

وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن جميع الوزارات تعمل جيدًا بخلاف الوزارة المحلية والصناعة لابد أن يكونوا عند حسن المواطنين ويقومون بجهود أكبر لتحقيق الهدف المرجو من وجودهم، مطالبًا بتعاون جميع الوزارات لخلق نقلة نوعية في جميع المجالات.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الفترة الماضية شهدت جهود من جانب وزارة الاستثمار لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين وذلك بعطاء حوافز تشجيعية لهذه الشريحة للاستثمار داخل مصر مما يعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.

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