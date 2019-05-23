برلماني يطالب بتعاون جميع الوزارات لتحقيق نقلة نوعية في جميع المجالات

ثمَّن حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في زيادة الاقتصاد القوي للدولة المصرية، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت في تحسين الاقتصاد ووضعه في الاتجاه الصحيح.





وأضاف "السيد"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن جميع الوزارات تعمل جيدًا بخلاف الوزارة المحلية والصناعة لابد أن يكونوا عند حسن المواطنين ويقومون بجهود أكبر لتحقيق الهدف المرجو من وجودهم، مطالبًا بتعاون جميع الوزارات لخلق نقلة نوعية في جميع المجالات.



