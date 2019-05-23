القادم أفضل.. برلماني يتوقع زيادة في الاقتصاد القومي للسنوات القادمة

ثمن ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في تحسين الاقتصاد المصري وتعديل أوضاعه من الأسوأ إلى الأفضل.





وأضاف "عمارة"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدولة تسعى لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنها قامت بخطوات قوية جعلت الاقتصاد المصري يتعافى بشكل ملحوظ وأبرز هذه الخطوات هي إعطاء المستثمرين حوافز تشجيعية لجذبهم للاستثمار داخل مصر.



