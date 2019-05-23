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برلمان

القادم أفضل.. برلماني يتوقع زيادة في الاقتصاد القومي للسنوات القادمة

الخميس 23/مايو/2019 - 06:36 ص
ممدوح عمارة عضو
ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب
حسن رضوان
ثمن ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في تحسين الاقتصاد المصري وتعديل أوضاعه من الأسوأ إلى الأفضل.

وأضاف "عمارة"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الدولة تسعى لوضع الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، لافتًا إلى أنها قامت بخطوات قوية جعلت الاقتصاد المصري يتعافى بشكل ملحوظ وأبرز هذه الخطوات هي إعطاء المستثمرين حوافز تشجيعية لجذبهم للاستثمار داخل مصر.

وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أنه لا يوجد شك أن مستقبل الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة سيرتفع إلى القمة مما سيعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعمل بقوة في تنمية القارة السمراء ومصر معًا مما يصب في مصلحة العامة.

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