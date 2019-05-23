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محافظات

محافظ دمياط تترأس لجنة اختيار القيادات لشغل وظيفة مدير إدارة التعليم العام

الخميس 23/مايو/2019 - 12:34 ص
صدى البلد
زينب الزغبي
ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأربعاء، لجنة اختيار القيادات لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتعليم العام طبقا لأحكام القانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

ضمت اللجنة عضوية كل من اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المحافظ أن لجنة اختيار القيادات تهدف إلى التعرف على الإمكانيات البشرية لكل مرشح لشغل الوطائف ، فى إطار خطة الدولة للنهوض بالعمل الادارى والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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