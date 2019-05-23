الدولار يتراجع مجددا ويسجل 16.89 جنيه.. برلمانيون: يعود إلى اكتفاء مصر الذاتي من الغاز وتعافي قطاع السياحة.. وتوقعات بالانخفاض إلى 13 جنيها في 2020

صناعة البرلمان: تراجع أسعار السيارات لـ20%.. والدولار سيصل لـ13 جنيها

اقتصادية النواب: ذكاء الحكومة من أهم أسباب تراجع الدولار

برلماني: بنهاية 2019 الدولار سيصل لـ16 جنيها أمام الجنيه المصري

خسر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري 10 قروش جديدة اليوم، الأربعاء، مسجلا مستوى 16.89 جنيه للشراء في البنك العربي الأفريقي وبنك قناة السويس.وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي وبنك مصر والأهلي المصري والتجاري الدولي والعربي الدولي 16.90 جنيه للشراء و17 جنيها للبيع.واستطلع موقع "صدى البلد" آراء عدد من النواب، حول هذا الأمر، وأكدوا جميعا أن أسباب تراجع الدولار، أبرزها ذكاء القيادة السياسية في العمل في جميع المجالات، من ضمنها تعافي الاقتصاد القومي وقطاع السياحة وتحويلات المصريين، إضافة إلى توقعهم بمزيد من التراجع للدولار خلال الفترة المقبلة.وتوقع فوزي فتي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، تراجع أسعار السيارات بمعدل 20% في عام 2020، مشيرًا إلى اكتفاء مصر الذاتي من الغاز وتعافي قطاع السياحة.وقال "فتي"، في تصريحات لـ" صدى البلد"، إن أسعار جميع السلع التي يتم استيرادها من الخارج ستقل بنفس معدل تراجع أسعار السيارات، وهو 20%، لافتًا إلى أن سعر الدولار سيتراجع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة وسيصل من 12 إلى 13 جنيها.وطالب أمين سر لجنة الصناعة، بالبرلمان، الحكومة بالرقابة الشديدة على الأسواق للقضاء على جشع التجار لضمان خفض هذه الأسعار بالشكل الذي يرضي المواطن ويحقق آماله.وعلق ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على تراجع الدولار أمام الجنيه المصري 10 قروش جديدة ليسجل مستوى 16.89 جنيه للشراء، قائلا إن أبرز الأسباب التي دفعت العملة الخضراء تتراجع هي تتمثل في ذكاء الحكومة بالقضاء على السوق السوداء للعملة، فضلا عن ارتفاع المؤشرات التصديرية وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى تعافي قطاع السياحة في مصر.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الفترة القادمة ستشهد مزيد من التراجع لهذه العملة الخضراء، ما سيعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى، مطالبًا بخفض أسعار السلع الخاصة بالمواطنين لضمان حياة كريمة.وأكد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجنيه المصري أصبح أقوى من قبل، وخير دليل على ذلك هو خسارة الدولار الأمريكي أمامه 10 قروش جديدة، متوقعًا أن العملة الخضراء نهاية عام 2019 ستصل لـ 16 جنيها أو أقل، على حد قوله.وقال "السيد"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الحكومة نجحت في وضع خطة وتنفيذها لتخفيض أسعار الدولار، مؤكدًا أن هذه الخطة تشمل عناصر رئيسية جعلت الدولار يتراجع رويدا رويدا وهي تحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن تعافي قطاع السياحة بشكل كبير، إضافة إلى تقديم حوافز استثمارية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى مصر.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن الأسعار السلع ستبقى لفترة محدودة إلى أن تنفد الكميات الموجودة لدى التجار، وأن التجار قاموا بشراء هذه السلع في ظل ارتفاع سعر الدولار، لكن بعد انخفاضه ونفاد الكمية الموجودة لدى التجار ستقل الأسعار في الحال.