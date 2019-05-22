خبير اقتصادي: موجات تضخمية تدفع المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة

توقع الدكتور علي عبد الرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي، اتجاه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس نحو تثبيت سعر الفائدة.



وأوضح الإدريسي لـ صدى البلد، أن قرار التثبيت يستهدف مواجهة موجات تضخمية قادمة متمثلة فى رفع أسعار الكهرباء والمحروقات فى الأيام القليلة القادمة.



وأشار الخبير الاقتصادي إلى صعوبة اتخاذ المركزي قرار خفض أسعار الفائدة ثم رفعها مرة أخرى فى فترة صغيرة.



تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس، اجتماعها عن شهر مايو 2019 وهو الرابع للعام الجاري، وتباينت التقارير ما بين الإبقاء عليها دون تغيير أو تخفيضها.