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برلمان

"المحافظين" ينظم حفل إفطار جماعي بملتقى قرطام الثقافي ..غدا

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:52 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصى
ينظم حزب المحافظين حفل الإفطار الجماعي، غدًا الخميس، بملتقى قرطام الثقافي، في إطار تعزيز التواصل المستمر بين القادة السياسيين والمواطنين.

وقالت رشا عمار، المتحدث الإعلامي للحزب، إن حزب المحافظين يوجه دعوة عامة إلى المواطنين للمشاركة في حفل الإفطار السنوي كل عام، لاعتباره فرصة لتعاون وتبادل الآراء بين الناس، من خلال تواصل القيادات السياسية مع العامة والصحفيين.

يشارك في الحفل عدد من قيادات الحزب، وشباب اللجنة التنسيقية بالأحزاب، وعدد من نواب البرلمان، وأعضاء اتحاد الطلاب بالجامعات، وممثلو شباب الحزب من المحافظات، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نواب عن الحزب، ورؤساء القطاعات والأمانات المختلفة.

كما يشارك في الحفل عدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، والزملاء الصحفيين.

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