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محافظات

بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. طوارئ وتأجيل امتحانات الدبلومات في القليوبية

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:38 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة غدًا الخميس .

وأشار المحافظ الى أنه تم التنسيق مع الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق الاول من يونيو 2019 على ان تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقاً.

وأضاف محافظ القليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبًا لنشوب حرائق.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام بإجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية لافتا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس أب 01115354422- 01002782373 - 01220055008 ) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة و "الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية " على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك لمواجهة أي طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

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