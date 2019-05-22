بسبب ارتفاع درجات الحرارة.. طوارئ وتأجيل امتحانات الدبلومات في القليوبية

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة غدًا الخميس .





وأشار المحافظ الى أنه تم التنسيق مع الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم لتنفيذ قرار الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم اليوم بتأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للصف الأول الثانوي إلى يوم السبت الموافق الاول من يونيو 2019 على ان تستكمل باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقاً.





وأضاف محافظ القليوبية أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت 46 درجة مئوية ومتوقع غدا الخميس أن تصل لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسبًا لنشوب حرائق.



