التعليم: قرار إعطاء الطلاب راحة غدا سيتم تعويضه بيوم آخر

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن هناك إجازة غدا من الامتحانات المقررة على الطلاب، حيث كان من المقرر إجراء امتحان اللغة الإنجليزية للصف الأول الثانوي ولكنهم أجلوه ليتم تعويضه في يوم آخر بعد انتهاء جدول الامتحانات.



ونوه، "حجازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسي" في برنامج "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدى البلد"، إلي أن قرار الإجازة طبق علي الدبلومات الفنية، الخط العربي والصم.



وتابع، أن طلاب مدارس الـ"Stem" سيخوضون الامتحان في موعده، نظرا لإقامتهم داخل المدرسة ما يسهل عليهم عملية التنقل للجان الامتحانات.