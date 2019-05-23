مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور

ترأس المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر القداس الإلهي الاحتفالي بعيد القديسة ريتا كنيسة سيدة الكرمل بمشاركة الأب مطيع فؤاد راعي الكنيسة والعديد من الآباء والرهبان والراهبات.



بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية ، ثم مارش من كشافة وادي النيل التي نظمت اليوم و بداية القداس الاحتفالي بترانيم روحية من كورال الكنيسة و تخلله الكلمة الروحية التي ألقاها المطران عادل و التي تناولت المميزات التى تحلت بها القديسة ريتا.



وداعا المطران الجميع لمعرفة دعوتهم التي لأجلها أتى إلى العالم وإلى التسليم لله مؤكدا ان الله دعي الكل لحياة القداسة تلاها تقديم الطلبات من الشعب.