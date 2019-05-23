ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور

الخميس 23/مايو/2019 - 07:28 ص
صدى البلد
سامح سلام
ترأس المطران عادل زكي مطران اللاتين بمصر القداس الإلهي الاحتفالي بعيد القديسة ريتا كنيسة سيدة الكرمل بمشاركة الأب مطيع فؤاد راعي الكنيسة والعديد من الآباء والرهبان والراهبات.

بدأ اليوم بصلاة المسبحة الوردية ، ثم مارش من كشافة وادي النيل التي نظمت اليوم و بداية القداس الاحتفالي بترانيم روحية من كورال الكنيسة و تخلله الكلمة الروحية التي ألقاها المطران عادل و التي تناولت المميزات التى تحلت بها القديسة ريتا.

وداعا المطران الجميع لمعرفة دعوتهم التي لأجلها أتى إلى العالم وإلى التسليم لله مؤكدا ان الله دعي الكل لحياة القداسة تلاها تقديم الطلبات من الشعب.
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور
مطران اللاتين في مصر يرأس احتفالات القديسة ريتا بكنيسة الكرمل ..صور

ترشيحاتنا

بيلوسي: ترامب ارتكب ما يبرر إطلاق إجراءات لإقالته

وزير الدفاع التركي: نستعد لعقوبات أمريكية محتملة

مدرب النجوم يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

البدري: ما حققه بيراميدز إنجاز.. والتكهن ببطل الدوري مستحيل

أنا صاحب الكورة.. تحليل فني لتعادل الأهلي المثير مع الإسماعيلي في الدوري ..فيديو

جامعة أسيوط: تأجيل الامتحانات الشفوية والتحريرية اليوم بكافة الكليات

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة.. صور

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور