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أخبار العالم

أمريكا تغلق معبراً حدودياً مع المكسيك لاعتبارات صحية

الخميس 23/مايو/2019 - 01:54 ص
أمريكا تغلق معبر
أمريكا تغلق معبر حدودي مع المكسيك لاعتبارات صحية
أ ش أ
قررت السلطات الأمريكية، أمس الأربعاء، إغلاق أحد المعابر الحدودية الهامة مع المكسيك بولاية تكساس؛ بعد انتشار وباء الحمى بين المهاجرين.

وذكر راديو "صوت أمريكا" في نشرته باللغة الإنجليزية أن إغلاق هذا المعبر الواقع على الحدود مع المكسيك يأتي بعد يوم واحد من وفاة أحد المهاجرين النازحين من جواتيمالا بالإنفلونزا داخل أحد مراكز الاحتجاز في تكساس.

وأضاف ألراديو أن إغلاق هذا المعبر سيكون بشكل مؤقت بعد اكتشاف إصابة أعداد كبيرة من المهاجرين بالحمى الشديدة وأعراض ذات صلة بالإنفلونزا.

وكان مهاجر من جواتيمالا - يبلغ من العمر 15 عاما - قد لفظ أنفاسه الأخيرة، أمس الأول / الاثنين / داخل أحد مراكز احتجاز المهاجرين في تكساس، ليرفع بذلك عدد حالات الوفاة بين المهاجرين القادمين من تلك الدولة منذ شهر ديسمبر الماضي إلى خمسة أشخاص.

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