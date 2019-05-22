ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:52 م
اللواء خالد عقل رئيس
اللواء خالد عقل رئيس الحي
عبد العزيز جمال
أطلق اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة اليوم الأربعاء، لإعادة الانضباط ومواجهة المخالفات بكافة اشكالها بشوارع الحي بناء على شكاوى المواطنين.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها المتابعة الميدانية والاسكان والمحلات والإشغالات ومسئولى المربعات، عن غلق وتشميع شركة مستلزمات طبية١٣ش عبد الوهاب البشري للتحويل من سكنى الى تجارى بدون ترخيص، فضلا عن غلق مكتب ادارى ق٥ مربع ١٢٥٨شيراتون لتحويله من سكنى لإدارى بدون ترخيص.

كما شملت الحملة غلق وتشميع مغسلة سيارات بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى، وغلق وتشميع محل خضار بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى
ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى ، علاوة على تشميع معرض النبوي للزجاج بدون ترخيص ورفع الإشغالات منه ٧ش بديع خيرى.

وشملت غلق وتشميع محل بلاى استيشن للتحويل من سكنى لتجارى بدون ترخيص وقيام المخالف بعمل تعديلات معمارية بدون ترخيص ٢ش حسني مبارك بالشيراتون، وإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار ٢٦ش احمد مصطفى لقيام المخالف بعمل شدة خشبية أعلى سطح العقار وبناء بعض القواطيع بالطوب الأحمر وجار إزالة الأعمال المخالفة فى المهد وتطبيق القانون على المخالف.

وأكد اللواء خالد عقل رئيس الحي على استمرار الحملات لمواجهة المخالفين وتنفيذ القانون ، حفاظا على مصالح المواطنين وهيبة الدولة.
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور
استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور

ترشيحاتنا

روسيا تعلن موقفها من صفقة القرن

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور

معندناش حريم بتشتغل.. قومي المرأة ينتقد الألفاظ غير اللائقة في مسلسل حكايتي

الحكومة تقرر الخميس يوم عمل عادياً.. وأحمد موسى: ربنا يستر

لحظة اشتعال النار فى أتوبيس نقل عام بـ شارع بورسعيد بسبب حرارة الجو

خلال 8 ساعات.. حل لغز مقتل عجوز بولاق الدكرور.. المتهم: كنت فاكر عندها فلوس

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيك.. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها بهذا الفستان.. صور

بفستان لافت.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار على إنستجرام.. صور

شاهد.. بوسترات تشويقية لفيلم النداهة