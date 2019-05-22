استجابة لشكاوى المواطنين.. رئيس حي النزهة يطلق حملة انضباطية مكبرة.. صور

أطلق اللواء خالد عقل رئيس حى النزهة حملة مكبرة اليوم الأربعاء، لإعادة الانضباط ومواجهة المخالفات بكافة اشكالها بشوارع الحي بناء على شكاوى المواطنين.





وأسفرت الحملة التي شارك فيها المتابعة الميدانية والاسكان والمحلات والإشغالات ومسئولى المربعات، عن غلق وتشميع شركة مستلزمات طبية١٣ش عبد الوهاب البشري للتحويل من سكنى الى تجارى بدون ترخيص، فضلا عن غلق مكتب ادارى ق٥ مربع ١٢٥٨شيراتون لتحويله من سكنى لإدارى بدون ترخيص.





كما شملت الحملة غلق وتشميع مغسلة سيارات بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى، وغلق وتشميع محل خضار بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى

ومخزن مواد غذائية بدون ترخيص ٣ش بديع خيرى ، علاوة على تشميع معرض النبوي للزجاج بدون ترخيص ورفع الإشغالات منه ٧ش بديع خيرى.





وشملت غلق وتشميع محل بلاى استيشن للتحويل من سكنى لتجارى بدون ترخيص وقيام المخالف بعمل تعديلات معمارية بدون ترخيص ٢ش حسني مبارك بالشيراتون، وإيقاف الأعمال المخالفة بالعقار ٢٦ش احمد مصطفى لقيام المخالف بعمل شدة خشبية أعلى سطح العقار وبناء بعض القواطيع بالطوب الأحمر وجار إزالة الأعمال المخالفة فى المهد وتطبيق القانون على المخالف.



