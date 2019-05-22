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أحمد موسى يدعو لـ الثقة في منظومة التعليم الجديدة

الأربعاء 22/مايو/2019 - 10:50 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
كـريـم الخـطيب
قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة التربية والتعليم تراعي الصعوبة التي واجهت الطلاب في امتحان أولى ثانوي، موضحا أن التربية والتعليم طمأنت أولياء الأمور من الامتحانات ولا داعي للقلق بشأن التجربة الجديدة.

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن تجربة التابلت الجديدة جيدة ولا داعي للقلق سواء من الطلاب أو أولياء الأمور وهذا ما أكده الدكتور رضا حجازي مسئول قطاع التعليم.

وأوضح أحمد موسى، أن أكثر من 99% حجم العمل والاستخدام للمنظومة الجديدة، مؤكدا أنه لا داعي للقلق بشأن نظام التابلت الجديد، ويجب أن يكون هناك ثقة في منظومة التعليم الجديدة لانه لا يوجد اي نية ضد الطلاب.

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